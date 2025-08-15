من "النيل نجاشي وخوص النخيل" إلى "ياتبر سايل بين شطين"، كيف تعزل مطربو مصر في النهر الخالد؟

نهر النيل، شريان الحياة ورمز البقاء والوجود، ارتبط المصريون بالنيل منذ فجر التاريخ، وأقيمت على ضفافه أعظم وأقدم الحضارات العالم، ومن هنا كان النيل منذ القدم مصدرًا للإبداع والإلهام، فأسهب الشعراء بالكتابة عنه وتعدد المطربين والمطربات فى غناء هذه الكلمات التى تمجد وتعدد فوائد نهر النيل الذى نحتفل اليوم 15 أغسطس بعيد وفائه، وتستمر الاحتفالات به حتى منتصف الشهر المقبل.



فى البداية غنت أم كلثوم أغنيات هى من أجمل ماكتب عن نهر النيل، حيث قدمت أربعة من أجمل أغانيها عنه، الأولى باسم "النيل"، وهى من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقى، وألحان رياض السنباطى، غنتها عام 1948 بمناسبة وضع الملك السابق فاروق حجر الأساس لخزان أسوان، تقول كلماتها: من أي عهد فى القرى تتدفق وبأي كف فى المدائن تغدق.. ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق / لو أن مخلوقا يؤله ما كانتش لسواك مرتبة الألوهة تخلق..جعلوا الهوى لك والوقار عبادة إن العبادة خشية وتعلق.

سلاما شباب النيل

كما غنت أم كلثوم أيضًا من كلمات إبراهيم ناجي قصيدة "سلامًا شباب النيل فى كل مولد " التي لحّنها رياض السنباطي، وهي قصيدة وطنية كُتبت أثناء العدوان الثلاثى ويقول مطلعها: أَجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصرا.. فمصر هي المحرابُ والجنةُ الكبرى / أجل إنّ ماء النيل قد مّ طعمه.. تناوشه الفتاكُ لم يدعوا شبرا.

أم كلثوم أشهر من غنت للنيل

أيضًا، غنّت أم كلثوم سنة 1955 من كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي أغنية شمس الأصيل، التي يقول فيها:شمس الأصيل دهبت.. خوص النخيل يا نيل... تحفة ومتصورة/ في صفحتك يا جميل"، والثالثة باسم "سلاما شباب النيل"، هى من كلمات الشاعر إبراهيم ناجى وألحان رياض السنباطى.

النيل نجاشى لأمير الشعراء

كما قدم موسيقار الأجيال أغنية بعنوان "النيل نجاشي"، وهى من ألحانه ومن كلمات أمير الشعراء أحمد شوقى، وأذيعت في فيلم الوردة البيضاء، حيث وصف شوقي النيل بالنجاشى بكونه الحاكم الأكبر لمصر لما له من تأثير بالغ على المصريين، كما يصفه برجل حليوة وأسمر، كما يصف جمال التنزه بالمراكب في النيل وطيبة المراكبية، ولعب الحمام فوق سطحه الهادي، ثم اختتم الأغنية بالمقولة الشهيرة للمراكبية “هيلا هوب هيلا”.

أجرى يا نيل لعبد الوهاب

كما غنى عبد الوهاب أيضا أغنية "أجري يا نيل" من كلمات حسين السيد، وتصف النيل وأجواء السمر حينما يسدل القمر ضوءه على الليل، وتقول كلماتها: أجري يا نيل وأسبق الأشواق وفيض بيها..لأجل الشعور الدهب / اجري يا نيل وبص للدنيا بأحوالك..وأرسم لهم صورة تبقى لهم وتبقى لك.





وفي عام 1954، لحن وغنى عبدالوهاب أيضًا قصيدة “النهر الخالد”، للشاعر محمود حسن إسماعيل، وكانت عبارة عن قصيدة باللغة العربية الفصحى، أسهب الشاعر خلالها في وصف النيل وجماله عبر عدة صور جمالية شديدة الروعة والبلاغة، فهو الذي يهب الحب والفن والجمال والأغاني، ويتمنى الشاعر أن يصبح موجة ليحكي للنيل عن ما يشجيه، كما يصور لنا كيف أن هناك على شطه حوارات ليست بين العاشقين، فقط بل بين الرياح والنخيل والطيور، فلكل في حبه سكارى.

أنا النيل مقبرة للغزاة

كما كان للفنانة الكبيرة نجاح سلام دور وطنى وفنى كبير خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، حيث غنت أشهر أغانيها الوطنية قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة" وسجلتها تحت نيران القصف، وكانت هذه الأغنية صوتًا للمقاومة والنضال، حتى أنها أزعجت إسرائيل، تقول كلماتها: كلمات محمود حسن إسماعيل يقول مطلعها: أنا النيل مقبرة للغزاة.. انا الشعب ناري تبيد الطغاة.

على شط النيل تحلى المواويل

وغنت الفنانة شادية أغنية بعنوان "علي شط النيل تحلى المواويل"، من ألحان محمد الموجي، وكلمات علي الباز، تقول فيها: على النيل ياحبيبي وقابلني على شط النيل، قرب المغرب نركب مركب ونقول مواويل، على شط النيل تحلى المواويل، والموج حيغني على الأرغول غنوة لعنيك وأنا عندي عنيك مقدرش أقول غير إن عنيك يا حبيب قلبي شيء مش معقول.

تغنى العندليب الأسمر في حب النيل في أغنية من أشهر أغانيه بعنوان " ياتبر سايل بين شطين يا حلو يا أسمر"، كلمات الشاعر سمير محجوب وألحان محمد الموجى، وصفت كلمات الأغنية ماء النيل بالذهب السائل على الشطين، وأنه سبب الحياة الرغدة الحلوة فالدنيا في غيابه مرة، وأن من يشرب منه مرة واحدة ويتذوق طعمه لن ينساه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.