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مياه سوهاج تستخدم "قوارب الكاياك" لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة نهر النيل

مياه الشرب بسوهاج
مياه الشرب بسوهاج تستخدم "قوارب الكاياك" لتوعية المواطنين

 نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع فريق الرياضات المائية "الكاياك"، حملة بنهر النيل لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة مياه نهر النيل وترشيد الاستهلاك.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج إن الأنشطة التوعوية للمواطنين تستهدف نشر ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وأوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الرأى أنه تم تنفيذ حملة توعوية بنهر النيل للمواطنين، والتى تمثل إحدى الأنشطة التوعوية المباشرة للجمهور، والتى تنفذها الشركة وانه تم إعداد رسائل توعوية للحملة تحث المواطنين على الحفاظ على مياه نهر النيل وترشيد الاستهلاك والتعريف بخدمات الشركة ومنها الخط الساخن 125 والخاص باستقبال شكاوى المواطنين.

جدير بالذكر أن الشركة تنفذ العديد من أنشطة التوعية المباشرة للجمهور المحلي بجميع مراكز المحافظة، حيث يتم توعية المواطنين من خلال الندوات التثقيفية والمسابقات المائية والألعاب التفاعلية والرحلات التعريفية لزيارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي للتعرف على كيفية إنتاج كوب مياه نقى والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وورش تعليم وإصلاح السباكة للسيدات وأنشطة توعوية لرواد المساجد والكنائس ومراكز الشباب والقوافل الصحية والقوافل السكانية لتعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

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