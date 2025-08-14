الجمعة 15 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور عن رحيل والدها: كسر عميق غير قابل للإصلاح

الفنان أشرف عبد الغفور،
الفنان أشرف عبد الغفور، فيتو

تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور بمرارة عن فقدان والدها الفنان أشرف عبد الغفور، واصفة التجربة بأنها "كسر عميق غير قابل للإصلاح". 

وأكدت أن والدها كان سندها وضهرها، وكانت تعتقد أنه "أكبر من الموت" ولن تفقده أبدًا، لكن الرحيل جاء صادمًا.

 

تفاصيل اليوم الأخير لـ أشرف عبد الغفور

وكشفت ريهام  عبد الغفور خلالها لقائها ببرنامج "بعد الغياب" مع يارا أحمد، أنها كانت تنتظر والدها الفنان أشرف عبد الغفور على الغداء، قبل أن تتلقى اتصالًا من والدتها يفيد بوقوع حادث، لتسرع إلى المستشفى حيث أبلغها الدكتور أشرف زكي بخبر الوفاة. 

وأشارت إلى أن قبلة الوداع كانت مريحة لها بعدما شاهدت وجهه مبتسمًا ومشرقًا، مما منحها بعض السكينة وسط الألم.

معايشة ريهام عبد الغفور الفقد

وأوضحت الفنانة أن فكرة "التخطي" لم تحدث، بل المعايشة مع الألم أصبحت أسلوب حياتها، مضيفة: "الغصة والمرار ما بيروحوش لكن بنتعود نعيش بيهم". 

وأكدت أن أصعب اللحظات ليست في الجنازة أو العزاء، بل في كل موقف كانت تحتاج فيه والدها، سواء في أوقات الفرح أو الحزن.

