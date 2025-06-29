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ثقافة وفنون

يحيى الفخراني: نفتقد أشرف عبد الغفور، وسميحة أيوب سيدة بـ 100 رجل (فيديو)

يحيى الفخراني، فيتو
يحيى الفخراني، فيتو

تحدث النجم الكبير يحيى الفخراني عن الفنانة القديرة سميحة أيوب، وعن دورها الإداري في عالم المسرح قائلا: "سميحة أيوب سيدة عظيمة عملت معها كثيرا.. وهي ليست بحاجة لأن يتكلم عنها أحد فأعمالها تتحدث عنها". 

 

يحيى الفخراني 

وأضاف "الفخراني" خلال المؤتمر الصحفي لعرض "الملك لير" على خشبة المسرح القومي: "سميحة أيوب كانت إداريا أيضا سيدة بـ ١٠٠ راجل كانت قوية وتقدر تنفذ وكلمتها واحدة هي ست عظيمة".  

ليرد الدكتور أيمن الشيوي ويؤكد أن المسرح القومي سيقيم حفل تأبين لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، كما سيعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة. 

 

افتقاد أشرف عبد الغفور 

وعن افتقاد النجم الراحل أشرف عبد الغفور والذي كان قد شارك في تقديم مسرحية الملك لير مع "الفخراني" في عام 2001، تحدث يحيى الفخراني قائلا: "الجميع افتقد أشرف عبد الغفور الله يرحمه.. وهو سابلنا فنانة جميلة هي ريهام عبد الغفور.. دايما بقول عنه هو الرجل اللي ماتقدرش تمسك عليه غلطة.. لا يمكن تمسك أي شكوى عنه من أي زميل.. والتزام ماشوفتش زيه". 

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يحيى الفخراني سميحة أيوب الملك لير المسرح القومي مسرحية الملك لير

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