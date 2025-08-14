الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الإسماعيلي لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
أعلن الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي تشكيل الدراويش لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه  - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - - يوسف أوباما - مروان حمدي.

وكان بيراميدز قد تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام وادي دجلة، وبنفس النتيجة تعادل الإسماعيلي مع بتروجت ضمن نفس الجولة.

ميلود حمدي النادى الإسماعيلى الاسماعيلي بيراميدز الدورى المصرى الممتاز

