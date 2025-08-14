أشرف زكي: نرحب بالمواهب الحقيقية ونرفض اقتحام مشاهير التطبيقات للفن دون مؤهلات

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضرورة الإسراع في إصدار تشريعات جديدة لمواجهة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد تزايد حوادث تركيب صور لفنانات على محتويات غير لائقة تحت غطاء "الفكاهة".

هل تعارض نقابة التمثيليين توظيف الذكاء الاصطناعي

وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج البعد الرابع على قناة إكسترا نيوز، إن النقابة لا تعارض توظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية المشروعة، لكنها ترفض استخدامه للإساءة أو التشوي.

وأشار إلى أن النقابة اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المتورطين في إساءة الاستخدام، حيث تم تقديم بلاغ رسمي ضده، وتحدد موعد لجلسة أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

تشريعات لحماية الفن والفنانين

وشدد على أن قانون النقابة يهدف لحماية المهنة والفنانين، وأنه سيتواصل مع مجلس النواب ووزارة العدل لبحث تشريعات تواكب التطور التكنولوجي وتحمي حقوق الملكية الفكرية، سواء في الصور أو الأصوات أو الكلمات.

وأضاف أن هذه القضية ستكون على رأس أولويات النقابة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، نظرًا لما تمثله من تهديد حقيقي لصورة الفنان وحقوقه.

وفي سياق آخر، شدد زكي على أهمية التزام الفنانين بمسؤولياتهم المجتمعية على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الفنان سفير وواجهة للمجتمع، وعليه أن يحافظ على صورته العامة. وأشار إلى أن النقابة أصدرت مؤخرًا بيانًا يطالب الفنانين والجمهور بالتحلي بالمسؤولية في التفاعل عبر هذه المنصات، وتجنب الردود التي قد تسيء لصورة الفنان.

واختتم بتجديد موقفه الرافض لانخراط مشاهير التطبيقات غير المؤهلين في الأعمال الفنية، مؤكدًا أن النقابة ترحب بالمواهب الحقيقية القادرة على الإضافة، لكنها لن تسمح بدخول غير المتخصصين للمجال لمجرد شهرتهم الافتراضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.