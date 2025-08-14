قرارات خاطئة ومجاملات، خطايا مجلس "اليد" في مونديال الناشئين بالقاهرة

كرة اليد، ودع المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين تحت 19 عاما، منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في القاهرة، بمشاركة 32 منتخبا.

وخسر المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (29-31)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.

خبراء كرة اليد يوجهون اتهامات الفشل لاتحاد اللعبة

ووجه خبراء كرة اليد أصابع الاتهام إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي، بالتسبب في خروج المنتخب مبكرا من بطولة تستضيفها القاهرة، من خلال قرارات خاطئة أبرزها تكليف الإسباني باربيتو بمهمة المدير الفني للمنتخب خلفا للمدرب طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية قبل انطلاق المونديال بساعات قليلة.

وأوضح خبراء كرة اليد، أن الاتحاد كان يمتلك عددا كبيرا من الخيارات لـ مدربين مصريين أثبتوا كفاءة وأبرزهم مجدي أبو المجد ووائل عبد العاطي وحسين زكي، وأن قرار الاستعانة بمدرب سبق له الفشل مع الزمالك تسبب في خروج المنتخب مبكرا.

قرارات اتحاد كرة اليد الخاطئة

وكشف مصدر لفيتو، أن الاتحاد قرر تعيين باربيتو مدربا عاما لمنتخب مصر الأول ومديرا فنيا مؤقتا لمنتخب الناشئين جاء لأسباب عدة أبرزها حل مشاكله مع الزمالك والتنازل عن مستحقاته المتأخرة.

وأوضح المصدر أن قرارات اتحاد كرة اليد الخاطئة كلفت منتخب مصر خروجا مبكرا من بطولة العالم، وأن هناك عدة ملاحظات على أداء المدير الفني الإسباني خلال مباراة إسبانيا أبرزها استبعاد يوسف عبد الغني صانع اللعب في الشوط الثاني رغم تألقه في المباراة السابقة أمام الدنمارك.

