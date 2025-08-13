الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو صلاح مديرًا لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025 بمصر

صلاح
صلاح

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2025، اختيار الكابتن عمرو صلاح مديرًا للبطولة، التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي.

بطولة العالم لكرة اليد

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، على صالة "نادي النادي"، بالشراكة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.

ويشارك في النسخة البطولة، تسعة أندية من مختلف القارات، وهي: الأهلي، الزمالك من مصر، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني، توباتي البرازيلي.

ويصعد إلى نصف النهائي متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني، بينما تخوض الفرق الخمسة المتبقية منافسات تحديد المراكز.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المتحدة للرياضة الاهلي الزمالك الأهلي بطولة العالم لكرة اليد بطولة كاس العالم بطولة كأس العالم للأندية تحدى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد كاس العالم للاندية لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال الناشئين

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

كرة اليد، منتخب مصر يتأخر أمام الدنمارك في الشوط الأول لمونديال الناشئين

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

أشرف زكي يحيل بدرية طلبة للتحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

خدمات

المزيد

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads