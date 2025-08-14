الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
عائلات الأسرى في غزة: إسرائيل ستتعطل يوم الأحد

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس:  إن إسرائيل ستتعطل يوم الأحد المقبل ومئات الآلاف سيشاركون في الإضراب.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى في بيانها، أن عشرات البلديات ومئات آلاف المصالح التجارية سوف تغلق أبوابها يوم الأحد، ومئات الآلاف سيخرجون للشوارع لدعم حراك المطالبة بإعادة ذوينا وإنهاء الحرب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن متظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن من غزة.

مظاهرات في تل أبيب لوقف الحرب 

وفي السياق ذاته اقتحم عدد من المتظاهرين الإسرائيليين مطار "بن جوريون" الدولي في، وسكبوا الدقيق فوق أرضياته، احتجاجًا على استمرار حرب غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ناشطين مناهضين للحرب من حركة "نقف معًا" (Stand Together) سكبوا أكياسًا من الدقيق في المطار.

وأوضحت الصحيفة أن النشطاء أقاموا فعاليتهم الاحتجاجية ضد حرب غزة واحتجوا بسكب الدقيق  عند مدخل منطقة الإقلاع في مطار "بن جوريون".

ونشرت الصحيفة مقطعًا مصورًا يظهر فيه ناشطون وقد افترشوا الأرض وسكبوا الدقيق في المكان وعلى ملابسهم، مرددين شعارات ضد الحرب.

يذكر أن المظاهر الاحتجاجية ضد الحرب على غزة تصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أبرزها اقتحام عدد من المتظاهرين أحد مقرات القناة 13 العبرية والمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

