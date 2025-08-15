الجمعة 15 أغسطس 2025
أخبار مصر

حقيقة تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية اعتبارا من العام الدراسي المقبل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، علي طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي المقبل 2025.2026.

وأكد أنه لن يتم تطبيق قرار أعمال السنة علي طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى المقبل 2026 أو علي طلاب 2027، وإنما سيتم تطبيقه علي طلاب الشهادة الإعدادية 2028.

 

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

 

وزير التربية والتعليم يقرر بدء تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواد الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

 

مواد الصف الأول الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواد المقرر تدريسها للطلاب وتضاف للمجموع بدون اللغة الأجنبية الثانية وهي كالتالي:

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة
اللغة الإنجليزية من 60 درجة
الدراسات الاجتماعية من 40 درجة
الرياضيات من 60 درجة
العلوم من 40 درجة

بمجموع للطالب 280 درجة

مواد النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع

التربية الدينية من 40 درجة
التربية الرياضية من 20 درجة
التربية الفنية من 20 درجة
التربية الموسيقية من 20 درجة
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

