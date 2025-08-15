حقيقة تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية اعتبارا من العام الدراسي المقبل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، علي طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي المقبل 2025.2026.

وأكد أنه لن يتم تطبيق قرار أعمال السنة علي طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى المقبل 2026 أو علي طلاب 2027، وإنما سيتم تطبيقه علي طلاب الشهادة الإعدادية 2028.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

وزير التربية والتعليم يقرر بدء تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواد الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

مواد الصف الأول الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواد المقرر تدريسها للطلاب وتضاف للمجموع بدون اللغة الأجنبية الثانية وهي كالتالي:

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة

اللغة الإنجليزية من 60 درجة

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة

الرياضيات من 60 درجة

العلوم من 40 درجة

بمجموع للطالب 280 درجة

مواد النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع

التربية الدينية من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.