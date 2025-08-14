‏ترامب: الاجتماع مع بوتين سيكون مهما جدا بالنسبة للولايات المتحدة ولـ روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، إن الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيكون مهما جدا بالنسبة للولايات المتحدة ولـ روسيا.

إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب لديه عدة خيارات لإنهاء الحرب في أوكرانيا بما في ذلك العقوبات.

ترامب يسعى للتوصل لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية.

وفي وقت سابق من أمس، ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين بأن التنازل عن بعض الأراضي سيكون ضروريًا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.

