الخميس 14 أغسطس 2025
عمرو قلاوة يحصد جائزة رجل مباراة زد وسيراميكا بالدوري الممتاز

عمرو قلاوة، فيتو
عمرو قلاوة، فيتو

حصد عمرو قلاوة لاعب خط وسط فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد، والتي جرت اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة زد ضد سيراميكا بالتعادل السلبي.

وكان زد تغلب في الجولة الأولى على المقاولون العرب 0/2، بينما خسر سيراميكا بنفس النتيجة من الزمالك.

تشكيل زد ضد سيراميكا

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، أحمد عادل ميسي، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: أحمد عاطف، شادي حسين.

تشكيل سيراميكا أمام زد

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى -  أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

