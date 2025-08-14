بحضور الخطيب، الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.‏

وشهد مران الفريق حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لدعم لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدفا فقط.

