بريطانيا تعلن رفض خطط الاستيطان الإسرائيلية وتقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية لشطرين

قال وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، اليوم الخميس، إن خطط الاستيطان الإسرائيلية انتهاك صارخ ويجب أن تتوقف الآن.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا: نرفض خطط إسرائيل لتقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية لشطرين ونعارض بشدة خطط إسرائيل لتسريع الاستيطان.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.

النرويج: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس والضفة يتعارض مع القانون الدولي

وفي السياق ذاته أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.



