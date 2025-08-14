شعبة السيارات تكشف عن انخفاض في الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار تحرير سعر الصرف وتدخل البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لجميع المستوردين والوكلاء، أنهى فعليًا السوق الموازية للعملة وفتح المجال أمام استيراد السيارات بسهولة ودون قيود.

وأوضح خلال برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري” أن الحكومة سمحت مجددًا بالاستيراد التجاري والشخصي، وأزالت العراقيل التي كانت تمنع حتى الاستيراد الفردي، ما وفر خيارات أوسع للمستهلكين.

تخفيضات ضخمة في أسعار السيارات تلغي "الأوفر برايس"

وأشار عبد الجواد إلى أن المنافسة الشرسة بين الوكلاء والشركات أفرزت تخفيضات غير مسبوقة في أسعار السيارات، وصلت في بعض الطرازات إلى 400 ألف جنيه في يوم واحد، مثل سيارة "شيفروليه" التي انخفض سعرها من مليون و550 ألف جنيه إلى مليون و150 ألف جنيه.

وتابع: "هذه المنافسة قضت على ظاهرة "الأوفر برايس" التي أثقلت كاهل المستهلكين لسنوات، حيث أصبح السعر يحدده الوكيل مع تقديم خصومات للموزعين، الذين يمررون جزءًا منها للتجار، ما جعل الأسعار أكثر شفافية واستقرارًا".

انخفاض الفائدة يدعم المبيعات

ولفت: "من العوامل التي أنعشت السوق أيضًا، خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات من 17-18% إلى نحو 12-13%، ما شجع البنوك على تمويل العملاء وساعد في زيادة المبيعات، خاصة في ظل العروض التنافسية بين الموزعين".

واعتبر عبد الجواد أن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر هي العمود الفقري لموسم بيع السيارات في مصر، نظرًا لعودة المصريين بالخارج، وارتفاع الطلب في موسم الإجازات الصيفية، وزيادة الإقبال قبل دخول الجامعات.

تصريف مخزون 2025

وأوضح أن مرور الموسم دون مبيعات قوية يدفع التجار والوكلاء لخفض الأسعار حتى لو بهامش خسارة، خصوصًا مع اقتراب طرح موديلات 2026 ورغبة الشركات في تصريف مخزون 2025.

وأجمع عبد الجواد على أن المستهلك هو المستفيد الأكبر من هذه التحولات، حيث ارتفعت قدرته الشرائية بفعل تراجع الأسعار وتعدد العروض، مضيفًا أن السوق الحالية تتسم بمنافسة مفتوحة تجعل من الصعب عودة الاحتكار أو الأسعار المبالغ فيها.

