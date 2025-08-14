الخميس 14 أغسطس 2025
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى "BBB"

وكالة ستاندرد آند
وكالة ستاندرد آند بورز

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للهند من "BBB-" إلى "BBB"، مشيرةً إلى مرونتها الاقتصادية وضبطها المالي المستدام.

وكانت الوكالة، عدلت توقعاتها لتصنيف الهند في مايو من العام الماضي من مستقرة إلى إيجابية، بفضل النمو القوي وتحسن جودة الإنفاق الحكومي.

التصنيف الائتماني السيادي للهند

وقالت الوكالة في بيان: "يعكس رفع تصنيف الهند نموها الاقتصادي المزدهر، في ظل بيئة سياسة نقدية داعمة ترسّخ توقعات التضخم". وأضافت: "إلى جانب التزام الحكومة بالضبط المالي والجهود المبذولة لتحسين جودة الإنفاق، نعتقد أن هذه العوامل قد تضافرت لدعم مقاييس الائتمان".

وبعد الإعلان، صعدت الروبية الهندية إلى 87.58 مقابل الدولار الأمريكي من 87.66، فيما انخفض العائد القياسي لسندات الحكومة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 6.38%، كما عدلت الوكالة تقييمها للتحويل والتحويل من "BBB+" إلى "A-".

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنها قد تخفض تصنيفات الهند إذا لاحظت تراجعًا في الالتزام السياسي بتعزيز المالية العامة، أو إذا تباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملموس على نحو هيكلي، بما يقوّض الاستدامة المالية، وفي المقابل، قد ترفع التصنيفات أكثر إذا انخفض العجز المالي بشكل ملحوظ، بحيث يتراجع صافي التغير في الدين الحكومي العام إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس هيكلي.

