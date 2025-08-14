الخميس 14 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

 ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1919 لسنة 2016، بشأن الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية ذات النفع العام على الأراضي الزراعية، بعد استيفاء كافة الشروط والمعاينات الفنية المطلوبة وموافقة الجهات المختصة.

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار ويوافق على إقامة 8 مشروعات جديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وعصام حجاج مدير عام الاستثمار، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.

إقامة عدد 5 مشروعات للإنتاج الحيواني

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على إقامة عدد 5 مشروعات للإنتاج الحيواني، و2 مشروع لإنشاء محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير نشاط مزرعة مواشي إلى ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة، وذلك في نطاق خمس مراكز بالمحافظة، شملت السنبلاوين، طلخا، بلقاس، أجا، ومنية النصر، كما أرجأت اللجنة البت في مشروع لإنشاء ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة لحين استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا للضوابط المحددة في القرار الوزاري.

الدولة لدعم الاستثمار الزراعي والحيواني

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الزراعي والحيواني، مشيرًا إلى أن "المحافظة تعمل بكل جدية على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الجادة، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد". وأضاف أن "الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني يسهم بشكل مباشر في دعم سوق اللحوم الحمراء، ويدعم استقرار الأسعار".

وأشار" مرزوق" إلى أن المشروعات المعتمدة اليوم تعكس ثقة المستثمرين في بيئة العمل داخل المحافظة، وتأتي نتيجة للتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية، بدءًا من الجهات الفنية مرورًا باللجنة الدائمة، وانتهاءً باللجنة العليا للاستثمار.

توفير جميع الاشتراطات في المشروعات المطلوب إقامتها

كما أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توفير جميع الاشتراطات في المشروعات المطلوب إقامتها، مع فحص الطلبات المقدمة ودراسة جدوى كل مشروع والهدف منه، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المشروعات والمواقع المقترح تنفيذها عليها، وقد كلف المحافظ مديري المديريات المعنية بإعداد بيان تفصيلي بالمشروعات المطلوبة خلال أسبوع لعرضه على اللجنة في الاجتماع المقبل.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار دعم المشروعات الجادة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات.

