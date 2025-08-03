الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

مسؤول يوناني لسفير إسرائيل: لا نقبل دروسًا في الديمقراطية من الذين يقتلون المدنيين

مظاهر ات داعمة لغزة
مظاهر ات داعمة لغزة باليونان

وجّه هاريس دوكاس رئيس بلدية أثينا، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة إلى نوعام كاتس السفير الإسرائيلي في اليونان بعد اتهامه السلطات المحلية بالتقاعس عن إزالة رسوم غرافيتي قال إنها "معادية للسامية" وتسيء لمشاعر السياح الإسرائيليين.

مسؤول يوناني يوجه انتقادات لاذعة لإسرائيل 

وكتب دوكاس، في منشور على منصة إكس، أن سلطات المدينة "ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما" مضيفًا "لا نقبل دروسًا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين" في إشارة إلى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ ما يقرب من عامين.

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وجاء رده بعد تصريحات نقلتها صحيفة "كاثيميريني" المحلية عن السفير الإسرائيلي، قال فيها إن بلدية أثينا "لا تبذل جهدًا كافيًا لحماية المدينة من مجموعات منظّمة تكتب شعارات معادية للسامية" مضيفًا أن "إهمال تنظيف الشوارع يزعج السياح الإسرائيليين".

لكن رئيس البلدية اعتبر أن "المثير للسخط أن يركز السفير على كتابات على الجدران، أُزيل معظمها أصلًا، في وقت تُرتكب إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة".

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إسرائيل أثينا غزة

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