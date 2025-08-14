الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الليلة، افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة بالإسكندرية

الدورة الثالثة من
الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة

ينطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس على مسرح المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبقيادة رئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، الفنان محمود حسين مدير المهرجان، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان أحمد البوهي، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجاري.

 

أغلبهم من الفتيات والأطفال، أسماء ضحايا حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

مصدر يكشف الحالة الصحية لضابط سقط من قطار بقنا

وأكد الفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، أن المهرجان في دورته الثالثة هو تجديد وتطوير من مهرجان مسرح الغرفة، ليصبح للغرفة والفضاءات المغايرة، والغرض من المهرجان هو كسر إطار المسرح التقليدي ومسرح العلبة الإيطالي، والاعتماد علي التجريب في المساحات المختلفة والجديدة حيث يضم المهرجان العديد من الأماكن المختلفة لإقامة العروض ( قاعة، مسرح شارع، سطح، جنينة، كافية ).

وأضاف "عامر": نأمل في هذه الدورة أن تكون حجر الأساس لما هو قادم في الدورات القادمة، حيث يحظى المهرجان هذا العام بدعم عدد كبير من الجهات، وأماكن إقامة العروض والفعاليات، ومنهم المركز الثقافي الروسي، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، متحف الفنون الجميلة مركز أركان للفنون، ستوديو نغم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الثقافى الروسي بالاسكندرية مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة الفنان مصطفي عامر الدكتور احمد عبد العزيز

مواد متعلقة

أغلبهم من الفتيات والأطفال، أسماء ضحايا حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

مصدر يكشف الحالة الصحية لضابط سقط من قطار بقنا

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

الأكثر قراءة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

بسبب الموجة الحارة، السكك الحديدية تخفض من سرعة قطاراتها

مصرع وإصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads