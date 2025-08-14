الليلة، افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة بالإسكندرية

ينطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس على مسرح المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبقيادة رئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، الفنان محمود حسين مدير المهرجان، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان أحمد البوهي، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجاري.

وأكد الفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، أن المهرجان في دورته الثالثة هو تجديد وتطوير من مهرجان مسرح الغرفة، ليصبح للغرفة والفضاءات المغايرة، والغرض من المهرجان هو كسر إطار المسرح التقليدي ومسرح العلبة الإيطالي، والاعتماد علي التجريب في المساحات المختلفة والجديدة حيث يضم المهرجان العديد من الأماكن المختلفة لإقامة العروض ( قاعة، مسرح شارع، سطح، جنينة، كافية ).

وأضاف "عامر": نأمل في هذه الدورة أن تكون حجر الأساس لما هو قادم في الدورات القادمة، حيث يحظى المهرجان هذا العام بدعم عدد كبير من الجهات، وأماكن إقامة العروض والفعاليات، ومنهم المركز الثقافي الروسي، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، متحف الفنون الجميلة مركز أركان للفنون، ستوديو نغم.

