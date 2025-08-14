الخميس 14 أغسطس 2025
الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم نظم الإضاءة الحديثة، في المعرض الدولي السابع لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين. 

دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي

وأوضح محمد صقر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع ونظم الإضاءة الحديثة طبقا لمتطلبات السوق، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات المواطن وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

شركات الإنتاج الحربي

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمنتجات (كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألمنيوم – مكبوسات – رقائق ألومنيوم – لفات نحاس)، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بـ (لمبات قدرات مختلفة وكشافات)، حيث سيشهد المعرض حضور كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والإضاءة الحديثة.

 

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث إنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة  من المنتجات المدنية.

