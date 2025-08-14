الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفذوا 19 عملية، سقوط عصابة خطف الموبايلات بمدينة نصر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية في مدينة نصر ونفذوا 19 عملية.

خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بمدينة نصر 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بضبط تشكيل عصابى يضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (19) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عامل – له معلومات جنائية)، تم ضبطه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بمدينة نصر خطف الهواتف المحمولة من المواطنين خطف الهواتف المحمولة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط عاطل سرق باب كابينة كهربائية في المقطم

ضبط شاب سرق 14 تابلت من مدرسة بالشرقية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads