نفذوا 19 عملية، سقوط عصابة خطف الموبايلات بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية في مدينة نصر ونفذوا 19 عملية.

خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بمدينة نصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بضبط تشكيل عصابى يضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (19) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عامل – له معلومات جنائية)، تم ضبطه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

