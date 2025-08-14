حل مشكلة المحولات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي للمراسي السياحية بأسوان (صور)

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين لحل مشكلة المحولات الكهربائية المغذية لمحطات الصرف الصحى الخاصة بالمراسى السياحية والفنادق القائمة بكورنيش النيل الجديد،أثناء جولته الميدانية للمسئولين بقطاع كهرباء أسوان بقيادة المهندس محمد فوزى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة لسرعة إقامة غرفة مؤمنة لمحولات الكهرباء بالجانب الشمالى من كورنيش النيل الجديد.

المراسى السياحية صديقة للبيئة

وسيتم البدء بتركيب محول قدرة 500 كيلو. فولت / أمبير لتغذية محطات الصرف الصحى وسحب الصرف الخاص بالبواخر السياحية تأكيدًا بأن هذه المراسى صديقة للبيئة.

وأضاف محافظ أسوان أن تنفيذ هذا الإجراء يأتى نتيجة تعرض هذه المحولات فى الأعوام السابقة للسرقة مما أدى إلى تأخر تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد عن المعدلات المخطط لها.

أشار الى أن خلال الفترة الحالية على دفع العمل بكافة المشروعات الجارية والتدخل لإيجاد حلول سريعة للمتعثرة منها أو المتوقفة لدخولها الخدمة لتعود بالعوائد الإيجابية على المواطن الأسوانى.

