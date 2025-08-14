الخميس 14 أغسطس 2025
اقتصاد

تزامنا مع قمة آلاسكا وضعف الدولار، هل يغتنم الذهب الفرصة ويرتفع لمستوى قياسي؟

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

مع عودة التوترات الجيوسياسة إلى الواجهة بالتزامن مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة التي أضعفت الدولار، ازدادت مكاسب الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وإن جاءت محدودة للغاية حتى مع ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.

عوامل دعمت ارتفاع الذهب عالميا

دعم أسعار المعدن النفيس، تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، جنبًا إلى جنب وترقب نتائج قمة ألاسكا التي تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلايديمير بوتين.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية

 صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.45% وصولًا إلى مستويات عند  3368.99 دولار للأونصة بحلول الساعة الـ5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وازدادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% وصولا إلى مستويات عند 3420 دولارا للأونصة.

وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل عملات منافسه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في غضون ذلك استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع، عند 4.240%.

وعند نهاية تعاملات أمس ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3351.46 دولار، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 3399.60 دولار.


مؤشرات ساعدت على ارتفاع الذهب

أظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو دون التوقعات؛ ما يزيد فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع الجاري، مثل: مؤشر أسعار المنتجين ومعدلات الشكاوى من البطالة ومتوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع المقرر صدروها في وقت لاحق اليوم.

توقعات الفائدة الأمريكية

تتوقع الأسواق احتمالا نسبته 98% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في سبتمبر، كما تتوقع الأسواق خفضا إضافيا واحدا على الأقل بحلول نهاية العام، وفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

كما يرى المتعاملون الآن أن خفض المركزي الأمريكي للفائدة في اجتماع الـ17 من سبتمبر صار في حكم المؤكد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

الدولار وقمة ألاسكا

كتب تيم ووترر كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد» عبر مذكرة: «أتاح انخفاض الدولار الأمريكي قفزة معتدلة في سعر الذهب، إذ يتأرجح المعدن النفيس حول مستوى 3350 دولارًا قبل اجتماع ترامب وبوتين يوم الجمعة.

أضاف ووترر: «إذا لم يسفر الاجتماع في ألاسكا عن حل أي شيء واستمرت الحرب في أوكرانيا، فقد يعاود الذهب الارتفاع نحو مستوى 3400 دولار في التعاملات الفورية ومستويات 3500 في العقود الآجلة».

قال البيت الأبيض: إن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هي بمثابة تمرين استماع للرئيس؛ ما يقلل توقعات التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

