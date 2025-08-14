جيمس جان: انتهيت من كتابة معالجة لقصة فيلم "Superman" الجديد

أعلن جيمس جان رئيس شركة DC السينمائية، أنه أنهى كتابة معالجة الجزء القادم من فيلم "Superman".

وأوضح جان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أنه انتهي تماما من كتابة معالجة لقصة الفيلم الجديد لـ Superman، مشهدًا بمشهد، ويعمل حاليا علي التحضير لكتابة السيناريو.

إصدار فيلم "Superman" على المنصات الرقمية 26 أغسطس

أعلنت شركة DC، عن إصدار فيلم فيلم "SUPERMAN"، عبر المنصات الرقمية في 26 أغسطس الجاري، بعد 45 يومًا من طرحه في صالات السينما.

وارتفعت إيرادات، الفيلم المقتبس عن القصص المصورة، لـ 559 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، وهو ما يعد نجاحا كبيرا، للفيلم الذي بلغت ميزانية إنتاجه 225 مليون دولار.

100 مليون دولار ميزانية تسويق فيلم SUPERMAN

وذكرت مصادر من داخل شركة DC، أن ميزانية فيلم SUPERMAN، بلغت 100 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الـ 100 مليون دولار الخاصة بتسويق الفيلم، خارج ميزانية إنتاجه، والتي بلغت 225 مليون دولار.

وكشف الممثل ديفيد كورنسويت، أنه شاهد فيلم SUPERMAN، لأول مرة في العرض العالمي الأول، للفيلم لتكون تجربته الأولى مع الجمهور.

وقال ديفيد في تصريحات صحفية: "لو شاهدته مبكرًا لربما شعرتُ بمزيد من الخجل، وأقلّ مما شعرتُ به تلك الليلة، وهو روح الجمهور الذي كان يُشجع سوبرمان هناك".

جيمس جان: الأفلام الهندية ألهمتني أثناء عملي على Superman الجديد

فيما كشف المخرج جيمس جان، أنه استلهم من الأفلام الهندية "بوليوود"، أثناء عمله على فيلم "Superman" الجديد.

وقال جان في تصريحات صحفية: "أفلام بوليوود مهمة جدًا بالنسبة لي، ومن هناك تحديدًا أخذت إلهامي لسوبرمان".

كما أوضح جيمس جان، عن سبب عدم قدرة الناس على اكتشاف أن الصحفي كلارك كينت، هو Superman سوبرمان.

وقال جان في تصريحات صحفية: "يعود الأمر إلى ارتدائه نظارات ذات تأثير تنويمي.. وأنا صغير، كان هذا الشيء يزعجني... لم أكن أستطيع أن أصدق بسهولة أنهما شخصان مختلفان تمامًا... لكن [توم كينق] أخبرني: 'تعرف أن في الكوميكس هناك تفسير لذلك، وهو أنهم ينوّمون الناس مغناطيسيًا عبر نظارته".

ديفيد كورينسويت يتحدث عن تجسيد شخصية SUPERMAN

وتحدث الممثل ديفيد كورينسويت، الذي يجسد شخصية SUPERMAN، في عالم DC الجديد، عن إمكانية قيادته لفيلم Justice League.

وقال ديفيد في تصريحات صحفية: "أعني، يبدو ذلك رائعًا.. لكنني لا أسمح لنفسي بالتفكير بهذه الطريقة للمستقبل، لأنك لا تريد أن تبني آمالًا كبيرة على شيء معيّن ثم يتجه في مسار مختلف.. “ما أحب أن أفعله هو أن أبقى في جهل سعيد، وعندما يخبرني جيمس جان بما سيحدث، أحصل على مفاجأة رائعة.. إذا كان Justice League في باله، فهذا أمر رائع بالنسبة لي… سنرى ما سيحدث”.

وأعلن رئيس شركة DC جيمس جان، عن مدة عرض فيلم SUPERMAN.

وقال جيمس في تغريدة علي موقع التواصل “أكس”، أن فيلم SUPERMAN، تصل مدة تشغيله لـ ساعتين و9 دقائق.

ورفض قاضٍ فيدرالي مؤخرا، الدعوى القضائية، التي قُدّمت من قبل ابن أخت شاستر وعائلته، لاستعادة حقوق النشر الدولية لشخصية سوبرمان، ومنع إصدار فيلم Superman الجديد.

وجاء رفض الدعوى القضائية بناء على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وبذلك سيُعرض فيلم Superman الجديد، رسميًا في الدول، التي كانت تختص الدعوى، على منع عرضه فيها، مثل المملكة المتحدة البريطانية، وكندا، وأستراليا وغيرها دون أي عوائق قانونية.

قضية فيلم Superman

وكانت دعوى قضائية قد أُقيمت في محكمة فيدرالية، بولاية نيويورك الأمريكية، نتيجة نزاع طويل الأمد حول حقوق الملكية الفكرية للشخصية الخارقة سوبر مان.

وتستند الدعوى إلى مطالبات تركة جو شوستر، أحد المبدعين الأصليين لسوبرمان، والتي تؤكد أن حقوق النشر الخاصة بالشخصية، والقصة قد عادت إلى الورثة في عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا.

وتزعم عائلة جو شوستر، المتمثلة في ورثته القانونيين، أن شركة الإنتاج العالمية، وارنر براذرز، فقدت حقوقها الدولية منذ سنوات، لكنها استمرت في استغلال الشخصية دون ترخيص أو تعويض.

ويعود أصل النزاع إلى عام 1938، عندما قام شوستر، وزميله جيروم سيجل، ببيع حقوق سوبرمان لشركة ديتيكتيف كوميكس، التي أصبحت لاحقًا دي سي كوميكس، مقابل 130 دولارًا فقط، ورغم أن محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة، قضت عام 2013 بعدم إمكانية استعادة الورثة للحقوق وفق القانون الأمريكي، إلا أن الدعوى الجديدة تعتمد على قوانين حقوق النشر في بلدان أخرى حيث يُزعم أن الحقوق قد عادت للتركة في 2017 وفي كندا عام 2021.

وطالب المحامي مارك توبروف، بوقف توزيع الفيلم في الدول المتنازع عليها، ما لم تحصل وارنر براذرز على ترخيص رسمي، مؤكدًا أن القضية لا تهدف إلى منع المعجبين من مشاهدة الفيلم، بل إلى ضمان تعويض عادل لمساهمة شوستر الأساسية في ابتكار سوبرمان.

جيمس جان يكشف سبب تغير شكل بدلة SUPERMAN

فيما كشف جيمس جان رئيس شركة DC، للإنتاج السينمائي، سبب تغيير بدلة سوبرمان الخاصة بـ هنري كافيل، في النسخة الجديدة، التي يلعب بطولتها ديفيد كورنسويت.

وأوضح جيمس جان في تصريحات صحفية، أن بدلة هنري كافيل، تعرضت للتمزق، أثناء اختبارات الشاشة لفيلم SUPERMAN، بنسخته الجديدة، فتم الاتفاق على استغلال تلك الفرصة وتغيير شكل البدلة.

جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

وعبر جيمس، عن انبهاره بالممثل ديفيد كورنسويت، بعد رؤيته لقدرته التمثيلية في فيلم Superman الجديد.

وأكد جيمس جان، في تصريحات إعلامية، إن ديفيد كورنسويت، سيبهر الجمهور بدور سوبرمان، قائلا: "لا أعتقد أن أحدًا يفهم حقًا، مدى موهبة هذا الرجل الدرامية، والكوميدية، والجسدية، سيدهش الجميع تمامًا، بدوره كـ سوبرمان".

