الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جيمس جان يكشف سبب تغير شكل بدلة SUPERMAN

Superman، فيتو
Superman، فيتو

Superman، كشف جيمس جان رئيس شركة DC، للإنتاج السينمائي، سبب تغير بدلة سوبرمان الخاصة بـ هنري كافيل، في النسخة الجديد، التي يلعب بطولتها، ديفيد كورنسويت.

وأوضح جيمس جان في تصريحات صحفية، أن بدلة هنري كافيل، تعرضت للتمزق، أثناء اختبارات الشاشة لفيلم SUPERMAN، بنسخته الجديدة، فتم الاتفاق على استغلال تلك الفرصة وتغير شكل البدلة.

جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

 فيما عبر جيمس، عن انبهاره بالممثل ديفيد كورنسويت، بعد رؤيته لقدرته التمثلية في فيلم Superman الجديد.

وأكد جيمس جان، في تصريحات إعلامية، إن ديفيد كورنسويت، سيبهر الجمهور بدور سوبرمان، قائلا:"لا أعتقد أن أحدًا يفهم حقًا، مدى موهبة هذا الرجل الدرامية، والكوميدية، والجسدية، سيدهش الجميع تمامًا، بدوره كـ سوبرمان".

 فيلم Superman الجديد، سيعرض بتاريخ 11 يوليو ٢٠٢٥ في صالات السينما. 

Image

DC تعلن انتهاء تصوير فيلم Superman، وهذا موعد العرض بالسينمات

وأعلن المخرج جيمس جن، رئيس شركة DC، عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر،  Superman بشكل رسمي، عبر نشر صورة له بصحبة طاقم عمل الفيلم، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 11 يوليو 2025.

 

Image

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

SUPERMAN Superman ازياء SupermanLegacy افلام SUPERMAN بطلة فيلم SupermanLegacy تجسيد شخصية SUPERMAN

مواد متعلقة

جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

DC تكشف عن ظهور الكلب كريبتو في فيلم Superman

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بحضور اللاعب، بدء جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه (صور)

السياحة تحدد مبالغ جدية حجز برامج الحج

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

الترتيب النهائي لمجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

الكيلو يصل لـ 130 جنيهًا، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

جيش الاحتلال يعترف بإصابة قائد كتيبة في غزة

منوعات

المزيد

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

سيحطم أرقام المشاهدات، جورجينا تخدع رونالدو للكشف عن ضيفه "المثير" على يوتيوب

مقابل دولار واحد، منازل إيطالية للمنزعجين من فوز ترامب

مشهد مرعب، مصرع شاب مغربي بسبب صاعقة برق

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ضمت روسيا وحلفاءها.. بنود العقيدة النووية الروسية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية