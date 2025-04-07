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ثقافة وفنون

ديفيد كورينسويت يتحدث عن ظهور الكلب كريبتو في فيلم SUPERMAN

Superman، فيتو
Superman، فيتو

Superman، كشف الممثل ديفيد كورينسويت، أن ظهور الكلب كريبتو، في فيلم “SUPERMAN”، هو نوع من أنواع التبني. 

وقال ديفيد  كورينسويت في تصريحات صحفية: "سوبرمان يعتني بهذا الكلب، لكن كريبتو هو أسوأ كلب في العالم، مع قوى خارقة، لذلك هو دائمًا يدمّر القلعة الخاصة بسوبرمان، ويطارد الحيوانات البرية".

جيمس جان يكشف سبب تغير شكل بدلة SUPERMAN

 كشف جيمس جان رئيس شركة DC، للإنتاج السينمائي، سبب تغيير بدلة سوبرمان الخاصة بـ هنري كافيل، في النسخة الجديدة، التي يلعب بطولتها ديفيد كورنسويت.

وأوضح جيمس جان في تصريحات صحفية، أن بدلة هنري كافيل، تعرضت للتمزق، أثناء اختبارات الشاشة لفيلم SUPERMAN، بنسخته الجديدة، فتم الاتفاق على استغلال تلك الفرصة وتغيير شكل البدلة.

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جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

 وعبر جيمس، عن انبهاره بالممثل  ديفيد كورنسويت، بعد رؤيته لقدرته التمثيلية في فيلم Superman الجديد.

وأكد جيمس جان، في تصريحات إعلامية، إن ديفيد كورنسويت، سيبهر الجمهور بدور سوبرمان، قائلا: "لا أعتقد أن أحدًا يفهم حقًا، مدى موهبة هذا الرجل الدرامية، والكوميدية، والجسدية، سيدهش الجميع تمامًا، بدوره كـ سوبرمان".

 فيلم  Superman الجديد، سيعرض بتاريخ 11 يوليو ٢٠٢٥ في صالات السينما. 

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DC تعلن انتهاء تصوير فيلم Superman وهذا موعد العرض بالسينمات

وأعلن المخرج جيمس جن، رئيس شركة DC، عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر،  Superman بشكل رسمي، عبر نشر صورة له بصحبة طاقم عمل الفيلم، على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 11 يوليو 2025.

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