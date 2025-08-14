الخميس 14 أغسطس 2025
محافظة القدس: مخططات استيطانية جديدة تهدف لعزل المدينة وتهجير التجمعات البدوية

حذرت محافظة القدس من خطورة تفعيل المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الرامي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، معتبرة أن ما يجري يمثل إعلان حرب على الهوية الفلسطينية ووجود أهلها في المدينة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن هناك مشاريع استيطانية جديدة تهدد بتهجير تجمع الخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة، في إطار مساعٍ لفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم المخططات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن ما يسمى "طريق نسيج الحياة" ومشروع "الحديقة الوطنية" يتم استخدامهما كأدوات لخنق أحياء القدس الشرقية، خاصة في منطقتي الطور والعيسوية، عبر تقليص المساحات الفلسطينية ومنع التوسع العمراني، بما يرسخ سياسة العزل والحصار التي تستهدف المجتمع المقدسي.

وأكدت محافظة القدس أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المدينة، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تهدد الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

