الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب التحري حول حريق شقة في مصر الجديدة

حريق شقة، فيتو
أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بشارع خليل العروسي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


 تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ مصحوبة بسيارتي إطفاء وإسعاف. 


ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والذي أسفر عن أصابة 4 أشخاص باختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

