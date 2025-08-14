تراجع التضخم في السعودية لأدنى مستوى خلال 5 أشهر

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلا 2.1% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 2.3% في يونيو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

جاء ذلك مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة الأسعار في مجموعة "السكن والمياه والكهرباء" بفعل تباطؤ زيادة أسعار الإيجارات السكنية، على الرغم من تسارع طفيف للأسعار في مجموعة "الأغذية والمشروبات" – وهما المجموعتان الأكثر وزنًا ضمن مؤشر أسعار المستهلك في المملكة.

على أساس شهري، استقر التضخم خلال يوليو دونما تغير يذكر عنه في الشهر السابق.

