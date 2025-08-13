الأربعاء 13 أغسطس 2025
قصور الثقافة تصدر كتاب "الأبعاد الاجتماعية للثقافة الشعبية" لعبد الحكيم خليل

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "الأبعاد الاجتماعية للثقافة الشعبية"، للدكتور عبد الحكيم خليل، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، وذلك ضمن سلسلة "الدراسات الشعبية".

كتاب الأبعاد الاجتماعية للثقافة الشعبية

يستكمل خليل ما بدأه في كتابيه السابقين، "تجليات المعتقد في الثقافة الشعبية"، و"الرمز والدلالة.. مقاربات تطبيقية في الثقافة الشعبية"، ليؤكد أهمية تحليل ممارسات وأنماط سلوك الجماعات الشعبية في محيطها الاجتماعي والإنساني.

ويقدم الكتاب أربعة محاور رئيسة، يتناول الأول الأبعاد الاجتماعية لثقافة الطعام، ويستعرض الواجبات والمجاملات الاجتماعية وكرم الضيافة والعيش والملح كرمز للصداقة، إلى جانب البعد الطبقي ودور المرأة والعلاقة بين الطعام التقليدي والعولمة.

المحور الثاني يناقش الدلالات الاجتماعية والثقافية لاحتفالية الحج، من خلال مظاهر الاستعداد للرحلة واحتفالات التوديع وتعبيرات الحجيج على جداريات الحج، مع تسليط الضوء على العادات المستحدثة أثناء الحج وعودة الحجيج.

أما المحور الثالث فيتناول الأبعاد الاجتماعية للتصوف، مع التعرف إلى دور الطرق الصوفية في التشكيل الاجتماعي والخدمات المجتمعية، مستشهدا بمنهجية الشيخ عبد القادر الجيلاني وطرق الحامدية الشاذلية في دعم قيم التعاون والتسامح وقبول الآخر.

وأخيرا، يعرض الكتاب ظاهرة الأخذ بالثأر، موضحا مفهوم مجتمع الثأر بالصعيد وأسباب تقديس هذه الممارسة، ودور المرأة والنصوص الأدبية الشفاهية في نقل قيم الرثاء، مع تحليل الآثار الاجتماعية لجريمة الثأر.

