شكك في أسس الدين الإسلامي، السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر

حكم على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة في قطر، الأربعاء، بالسجن 5 سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل يزعم أنها "تشكك في أسس الدين الإسلامي"، وفقا لمنظمة بهائية دولية تتابع القضية.

وأصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني 71 عاما، والذي يحتجز منذ أبريل.

وبحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.

ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه "انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر".

ولم يصدر أي رد فوري من مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية على استفسارات وكالة "أسوشيتد برس" بشأن القضية.

كما لم تصدر الحكومة القطرية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.

