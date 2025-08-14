شويكار، رحلة دلوعة السينما من شركة بترول إلى أضواء الفن وهذه وصيتها قبل رحيلها

شويكار.. صاحبة مسيرة فنية حافلة.. صاحبة دم خفيف، لقبت بالدلوعة وعرفت بالخفة والدلال ويظنها مشاهدها سيدة أجنبية بالرغم أنها مصرية من أصول تركية، ممثلة شاملة قدمت أدوارا مميزة ولا تنسى فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، كونت أشهر دويتو فنى مع الفنان فؤاد المهندس، عندما انسحبت من الأضواء مع تقدم السن قالت: “هاخد زمنى وزمن غيرى”، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2020.

بدأت شويكار حياتها صحفية فى مجلة آخر ساعة لكنها لم تنجح فهى لا تحب الجرى وراء المصادر وعناء صاحبة الجلالة، وعللت عدم استمرارها بأن حرارة الاستديوهات أرحم من العمل بالصحافة ومشقته.

زواج عامين وابنة واحدة

ولدت شويكار إبراهيم طوب صقال الشهيرة بــ شويكار ــ عام 1938، بحي الدقي بالجيزة لعائلة ثرية تنتمي لأصول تركية،، درست بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، زوجها أهلها مبكرا رغم سنها الصغيرة، فتزوجت شويكار من حسن نافع ولم يستمر زواجهما سوى عامين، حيث توفى زوجها وترك لها ابنتها الوحيدة منة الله، فعملت في شركة بترول لفترة قصيرة، حيث تقابلت في بالفنان محمود السباع الذى عرض عليها العمل بالمسرح في فرقة أنصار التمثيل فوافقت وتركت عملها في شركة البترول، لتدخل عالم الفن.

الفنانة شويكار



من هنا كانت البداية الفنية لـ شويكار فى المسرح حين رشحها الفنان عبد المنعم مدبولى كوجه جديد في مسرحية "السكرتير الفنى"، لكن الفنان فؤاد المهندس رفضها في بداية الأمر لاعتقاده أنها لا تصلح للأعمال الكوميدية، لكن مدبولى أصر على وجودها، كما شاركته للمرة الثانية في مسرحية "أنا وهو وهى"، وفى هذا العمل ظهرت شرارة الحب بينهما، وأثناء عرض المسرحية فاجأ المهندس الجميلة شويكار بطلب الزواج منها على خشبة المسرح، حيث قال لها "تتجوزيني يا بسكويتة؟ ليتم بعدها الزواج وتكوين أشهر ثنائى فنى.

أحترم نفسى وأحافظ على كرامتى

تقول شويكار عن نفسها: قلبى مليء بالطفولة وروحي بيضاء لم يغطيها الغبار رغم كل التعاملات التي قابلتها في حياتي.. لم يستطع أي منهم أي يغير مني شيئا، أنا طول عمرى أحترم نفسي وعملي وأحب عائلتي وصديقاتي وأحافظ على كرامتى،: في بدايتى الفنية كان عامل الشكل والجمال الأرستقراطى مهيمنا علي بصورة كبيرة لكنى أردت توصيل فكرة أنى لست جميلة فقط لكن عندي عقل فحاولت ألا اعتمد على جمالي فكسرت مقولة إنى لا أجيد إلا أدوار بنت الذوات.

فؤاد المهندس وشويكار فى أحد أفلامهما



كانت بداية شويكار مع السينما حين التقى بها المخرج فطين عبد الوهاب بنادى سبورنمج وعلم أنها تمثل فى المسرح فاختارها لتشارك عمر الشريف فى فيلم "حبى الوحيد" لتقدم شويكار خلال مشوارها الفني 200 فيلم منها: المارد من إخراج السيد عيسى، أمير الدهاء مع هنري بركات، الشقيقان 1965 من إخراج حسن الصيفي، مبكي العشاق 1966 من إخراج حسن الصيفي، رضا بوند 1970 من إخراج نجدي حافظ، الشحات 1973.

الفنانة شويكار

قدمت شويكار مجموعة من الأفلام مع فؤاد المهندس من أشهرها: هارب من الزواج 1964 وهو الفيلم الذي تزوجا عندما انتهيا من مشهد النهاية فيه وكانت بملابس الزفاف حيث شهد المخرج حسن الصيفي على وثيقة الزواج تبعها مجموعة كبيرة من الافلام مع المهندس منها: اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، إجازة بالعافية، غرام في أغسطس، أخطر رجل في العالم 1967 من إخراج نيازي مصطفى، الراجل ده هيجنني 1967 للمخرج عيسى كرامة، مراتي مجنونة مجنونة، مطاردة غرامية، أشجع رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، العتبة جزاز، فيفا زلاطا، مدرسة المراهقين، وغيرها.



وفى الإذاعة قدم الثنائى شويكار والمهندس 15 مسلسلا من أشهرها: العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أنت اللي قتلت بابايا، دنيا بنت دنيا، سها هانم وغيرها وجميعها مع فؤاد المهندس.

انتقلت إلى الأدوار الثانوية

استمرت شويكار تؤدى دور البطولة فى أفلامها أكثر من عشر سنوات، ومع تقدم السن انتقلت من تلقاء نفسها إلى الأدوار الثانية ومن أشهر أفلامها التي شاركت فيها حينئذ: الجبان والحب بطولة وإخراج حسن يوسف، النداهة مع المخرج حسين كمال، الكداب مع صلاح أبو سيف، الكرنك مع علي بدر خان، دائرة الانتقام، جنس ناعم، فتاة تبحث عن الحب، السقا مات وغيرها.

اعتزال حتى الرحيل بدون عزاء



ثم اعتزلت شويكار الفن نهائيا واستقرت فى بيتها رغبة فى العيش فى هدوء حيث لم تعجبها مستوى الأدوار التى كانت لا تناسبها، حتى رحلت فى 14 أغسطس 2020 تاركة وصية بألا يقام لها عزاء مكتفية بالجنازة فقط.



