فاروق فلوكس يكشف أسباب خلافه مع فؤاد المهندس ويحدد شروطه فيمن يقدم سيرته الشخصية

تحدث الفنان فاروق فلوكس، عن تفاصيل علاقته بالراحل فؤاد المهندس، في الأيام الأخيرة بسبب مرضه، موضحًا أنه كان في السعودية لأداء مناسك العمرة، لكن الأخير غضب منه لأنه لم يأت لزيارته.

الفنان فاروق فلوكس

وتابع فلوكس، حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” قائلًا: "كان في بيني وبين فؤاد المهندس مواقف تزعل زي أي بني آدم، وهو طلع في أحد البرامج وقال إنه زعلان مني لأنه كان تعبان وأنا مروحتش له، وأنا وقتها كنت في السعودية بعمل عمرة، ولما جيت مصر بكلمه زعل مني أوي وحاولت أكلمه مفيش فايدة، لغاية ما روحت له المسرح وبوست إيده".



وأردف فاروق فلوكس قائلًا: " فؤاد المهندس قالي لأ مش زعلان إزاي متجليش وأنا تعبان، قولتله كنت بعمل عمرة، قالي تسيب العمرة وتجيلي، وهو كان بيعتبرني ابنه البار، لأني كنت براعيه وبهتم بيه".



واختتم فاروق فلوكس حديثه قائلًا أنه في حالة تقديم فنان سيرته الشخصية يجب أن يكون به مواصفات هامة مثل نبرة الصوت وطريقة المشي وأن يجيد التقمص وهناك فنانون كثيرون يستطيعون تقديم شخصيتي.

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