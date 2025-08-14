الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

قرعة علنية لتسكين أراضي تقنين الأوضاع بالعبور الجديدة

قرعة علنية لتسكين
قرعة علنية لتسكين أراضي تقنين الأوضاع بالعبور الجديدة، فيتو

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة قائمة بأسماء حضور المواطنين للقرعة العلنية رقم 16 لتسكين أراضيهم التي تم توفيق أوضاعهم بنطاق منطقة القادسية والمحدد لها يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس وذلك عن القطاع مساحات 209 – 276 مترًا مربعًا.

وقائمة الاسماء كالتالي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع أراضي بمشروع بيت الوطن "المرحلة الثامنة والمرحلة التاسعة التكميلية" للعاملين بالخارج بمدينة العبور، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 17/ 8/ 2025، على أن يتم التسليم طبقًا للمواعيد المعلنة من جهاز تنمية مدينة العبور.


وأكد الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة، ولا سيما أبناء مصر بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على ضرورة تيسير عملية التسليم وتقديم الدعم اللازم.


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي (المرحلة الثامنة) بالمنطقة (B) بالحي الثامن بلوك (۱۷۱۱۳) القطع من 1: 20، يوم الأحد 17/8/2025، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين ٢٠٢٥/٨/١٨، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٨/١٩، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والقطع من 81: 91، يوم الخميس ٢٠٢٥/٨/٢١.


وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الترفيهي المرحلة التاسعة التكميلية، القطع أرقام ۲ و۳ و۸ بلوك ۲۵۰۱۷، وقطعة رقم ٧ بلوك ٢٥٠١٩، وقطعة رقم ٦ بلوك ٢٥٠٢٠، يوم الأحد ٢٠٢٥/٨/٢٤، لافتًا إلى أنه تم تحديد الأيام من الاثنين 25/8/2025: يوم الخميس 28/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، على أن يتم إحضار كافة المستندات المطلوبة طبقًا لكراسة الشروط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

أسعار المانجو اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، قفزة في الفونس وانخفاض جديد بالزبدية

طلعت زين، أغنية لـ جيمس براون سبب شهرته وفضل العلاج في مصر رغم شراسة السرطان

سعر الفاكهة اليوم، التفاح يعاود الانخفاض وهذا موقف التين والجوافة بعد موجة الارتفاع

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

بأمر إلهي، خبير يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تدفق مياه سد النهضة إلى بحيرة ناصر

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads