مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2025، 94.6% للطب و91.5% للصيدلية و89% للهندسة

تتزايد التوقعات والتساؤلات بين طلاب الثانوية الأزهرية حول الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية التي تشهد سنويًا إقبالًا مرتفعًا، خاصة بعد ارتفاع نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية بواقع 3% عن العام الماضي

وتشير المعطيات الأولية، المستندة إلى تنسيق العام الماضي 2024، إلى احتمالية استقرار الحدود الدنيا لمعظم الكليات، مع توقعات بارتفاع طفيف في بعض التخصصات، لاسيما في كليات القاهرة ودمياط وأسيوط التي تشهد كثافة طلابية وإقبالًا تقليديًا.

الطب والأسنان والصيدلة في المقدمة

من المتوقع أن يستقر الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة (بنين وبنات) بين 615 و620 درجة من أصل 650، أي بنسبة تراوح بين 94.6% و95.4%. أما كليتا الطب في دمياط وأسيوط، فتُقدّر الحدود الدنيا فيها بين 608 و615 درجة.

وبحسب الاتجاه العام للدرجات، يُرجّح أن يدور الحد الأدنى للقبول في طب الأسنان بالقاهرة حول 600 درجة، فيما يُتوقع أن تكون كلية الصيدلة في حدود 595 درجة، أي نحو 91.5%.

الهندسة.. تفاوت بين القاهرة وقنا

تشير التوقعات إلى أن كلية الهندسة بالقاهرة ستشهد حدًا أدنى يتراوح بين 575 و585 درجة، في حين تُقدر الحدود الدنيا لهندسة قنا بما بين 570 و578 درجة، أي ما يعادل نحو 87.7% إلى 89%.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 53.99%

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب أمس السبت الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/ 2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.

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