تنسيق جامعة الأزهر 2025.. إنشاء كليتين لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي (فيديو)

أكد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشهد حاليًا نقلة نوعية في تطوير منظومتها التعليمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتحولات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

موافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشاء كليتين لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

وقال الدكتور بكري، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "الاتجاه العام بين الطلاب الآن يميل نحو التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما استوعبته الجامعة بالفعل، وقد حصلنا على موافقة المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على إنشاء كليتين لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى كلية الطب البيطري في كل من حوش عيسى وأسيوط، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات تمهيدًا لبدء الدراسة بهما قريبًا".

وأضاف: "نحن نعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم داخل جميع كليات الجامعة، حتى في الكليات الشرعية، من خلال مقترحات لإنشاء برامج مثل الدراسات الإسلامية الرقمية، إلى جانب تطوير مشاريع تخرج مشتركة بين كليات الهندسة أو العلوم، وكليات الشريعة والقانون، لإنتاج تطبيقات عملية مثل برامج حساب المواريث الشرعية، وغيرها".

اختفاء 85 مليون وظيفة بحلول 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذه التحولات تأتي في إطار خطة متكاملة لمواكبة التغيرات العالمية، قائلًا: "منظمة العمل الدولية تتحدث عن اختفاء 85 مليون وظيفة بحلول 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي، لذا علينا مسؤولية كبرى في إعداد خريج قادر على المنافسة، ومؤهل للوظائف الجديدة التي يفرضها الواقع التكنولوجي".

وتابع: "جامعة الأزهر تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، مستنيرة بأصالتها الشرعية، ومنفتحة على التطوير والتحديث، بما يحقق مصلحة الطلاب وخدمة المجتمع".

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