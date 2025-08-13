الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

حمزة نمرة يطلق آخر 4 أغنيات من ألبومه "قرار شخصي" (فيديو)

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

أطلق الفنان حمزة نمرة أربع أغنيات في الدفعة الأخيرة من إصدارات ألبومه الجديد "قرار شخصي"، والذي طرحه على دفعات خلال الأسابيع الأخيرة. 

أغنية كايرو 

وضمت الدفعة الأخيرة أغنية "كايرو" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة رفقة أندريه مينا وتوزيع الأخير.

أغنية مابتلاقينيش 

بحانب أغنية "مابتلاقينيش" من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة مع رامي بدران وتوزيع الموسيقي اللبناني أوبستوليس مالياس.

أغنية كده الأيام 

كما يتعاون حمزة نمرة لأول مرة مع الشاعرة "كوثر مصطفى" عبر أغنية "كده الأيام" وتولى خلالها مهمة تلحينها وتوزيعها.

أغنية قرار شخصي  

كما اختتم حمزة نمرة إصدارات ألبومه عبر أغنية "قرار شخصي رقم واحد" والتي تحمل اسم الألبوم، وتعاون خلالها مع الكاتب والشاعر عمر طاهر، ومن ألحان وتوزيع حمزة.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

وخاض حمزة نمرة خلال ألبومه الجديد "قرار شخصي" تجربة تسويقية غير معتادة عبر إطلاق أغنياته الثلاث عشرة على أربع دفعات أسبوعية على مدار شهر متواصل، بواقع ثلاث أغنيات مساء كل أربعاء ختاما برباعية أغاني في الدفعة النهائية. 

