خبير بالشأن الإفريقى يكشف تداعيات الأزمة الإنسانيـة للحرب في السودان



كشف الدكتور رمضان قرني،الخبير بالشان الإفريقى تنامى التداعيات الإنسانية للحرب بالسودان، والتي جاوزت العام الثاني، حيث تفاقمت الأزمات الصحية ببعض الأقاليم السودانية، خاصة التي تشهد حصارًا من قبل قوات الدعم السريع، حيث تشهد الأسابيع الأخيرة زيادة في أعداد الإصابات والوفيات نتيجة انتشار وباء الكوليرا، علاوة على سوء التغذية خاصة بين النساء والأطفال.



أرقام "صادمة" لمجريات الصراع الراهن بالسودان

واكد فى تصريح لفيتو أن المؤشرات والبيانات المحلية والدولية تكشف عن أرقام "صادمة" لمجريات الصراع الراهن بالسودان على النحو التالي:



 تأكيد تقارير أممية مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 14 مليونًا.



 يواجه مئات الآلاف من الناس خطر المجاعة بالسودان بشكل مباشر. وأكثر من 17 مليون طفل، من أصل 19 مليونًا، غير ملتحقين بالمدارس. وينتشر وباء الكوليرا. والملاريا بصورة متوطنة.



 كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ما يقرب من 100 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء السودان منذ يوليو 2023، في ظل استمرار البلاد في مواجهة أزمة إنسانية مدمرة.



 تشهد معدلات الإصابة والوفاة بالكوليرا في إقليم دارفور غرب البلاد ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في منطقة طويلة التي سجلت 400 إصابة و30 حالة وفاة الأسبوع الماضي فقط.

 إعلان "شبكة أطباء السودان" عن تخطى عدد الإصابات بوباء الكوليرا في دارفور حاجز (6,000) حالة مؤكدة.



عوامل عدة دفعت إلى تفاقم هذه الأوضاع الإنسانية والصحية

وواصل حديثة قائلا بالرغم من جهود الحكومة السودانية، خاصة في الأقاليم والمدن المحررة، إلا أن ثمة عوامل عدة دفعت إلى تفاقم هذه الأوضاع الإنسانية والصحية، ومن أبرزها:

 التقارير الموثقة بشأن انهيار كامل للوضع الصحي والإنساني خاصة بإقليم دارفور، ما يدفع المواطنين إلى دفن ذويهم في البيوت مباشرة.

 عقبة التمويل، حيث لم تتلقَ منظمة الصحة العالمية سوى أقل من ثلث الأموال المطلوبة لدعم الخدمات الصحية الطارئة في السودان.

 القيود الأمنية التي تفرضها قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها، من خلال منع وصول الإعانات الإنسانية والطبية، بل وتهجير المدنيين، حيث يعد مخيما أبوشوك وزمزم مثالًا حيا لهذه الممارسات.



تكثيف الدعم والمساعدة لجهود الحكومة السودانية

وتابع من الأهمية بمكان تكثيف الدعم والمساعدة لجهود الحكومة السودانية لاحتواء تلك التداعيات الإنسانية والصحية، عبر زيادة التمويل الأممي المخصص لمواجهة الأمراض والأوبئة، كذلك من الأهمية بمكان تقديم الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة السودانية، باعتبار إعادة الإعمار المدخل الحقيقي لاحتواء هذه التداعيات، بجانب أهمية وجود خارطة طريق تنموية دولية ( مشروع مارشال سوداني) تدعم الجهود الحكومية لمواجهة التداعيات والخسائر الاقتصادية للحرب التي ناهزت 200 مليار دولار.

