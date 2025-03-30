الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

حميدتي، فيتو
حميدتي، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء  رويترز، في تقرير لها اليوم الأحد، أن قائد مليشيا  الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أقر  بأن قواته غادرت العاصمة السودانية  الخرطوم.

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم 

وقال حميدتي:"  إن الحرب لم تنته بل إنها في بدايتها فقط".

ويأتي ذلك بعدما نجح الجيش السوداني في السيطرة على العاصمة الخرطوم وانسحاب مليشيا الدعم السريع منها، بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش.

ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت تقارير إعلامية،  أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات انسحاب كبيرة ومستمرة من مناطق العاصمة الخرطوم عبر جسر جبل أولياء.

 انسحابات كبيرة للدعم السريع من العاصمة السودانية والجيش يستعيد مطار الخرطوم

ومن جانبه قال الجيش السوداني إن القوات المسلحة استلمت معسكر طيبة بمحلية جبل أولياء، تم تجهيز 3 فرق توجهت نحو جبل أولياء من أجل إعلان كامل ولاية الخرطوم خالية من الدعم السريع.

 

وأظهرت مشاهد مصورة، انسحاب مئات العناصر عبر جسر جبل أولياء.

وافادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السوداني أعلن عن استعادة وتأمين مطار الخرطوم الدولي الذي احتلته قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام 2023.

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حميدتي الدعم السريع الخرطوم

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