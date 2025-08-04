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خارج الحدود

الحكومة السودانية تعلن امتلاك وثائق تثبت قتال مرتزقة من كولومبيا إلى جانب الدعم السريع (فيديو)

مرتزقة من كولومبيا،
مرتزقة من كولومبيا، فيتو

كشفت الخارجية السودانية، اليوم، عن امتلاكها وثائق ومستندات تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا، وبعض دول الجوار الأفريقي في القتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، في الحرب الدائرة حاليًا في البلاد.

الخارجية السودانية تكشف عن وجود مرتزقة من كولومبيا 

وتابعت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن حكومة السودان تود أن تلفت نظر المجتمعين الإقليمي والدولي إلى حجم التآمر الذي تتعرض له، عبر الاستهداف الذي تواجهه من قِبل ما تسمى بميليشيا الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفوفها.

وأضاف البيان، أن الحكومة السودانية، ظلت تشير إلى مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، ومن دول خارج القارة الأفريقية في العدوان على السودان في ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم بصورة عامة.، وأن مشاركة مرتزقة من الخارج تفرض واقعًا جديدًا يهدد سيادة الدول، وينتهك حرماتها، ويغير من مسار الحرب لكي تصبح حربًا إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بعثة السودان الدائمة بنيويورك، قدمت هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت لهذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية، وتقارير استقصائية إعلامية.

ونوهت وزارة الخارجية السودانية، إلى أن هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، محذرة من العواقب الناتجة عنه.

الجيش السوداني بنشر مقطع فيديو لمرتزقة من كولومبيا

وكان الجيش السوداني نشر أمس الأحد، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لـ«مرتزقة أجانب من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، لقوا حتفهم في المعارك الأخيرة، التي جرت بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب البلاد.

وأوضح الجيش السوداني، أن قواته استولت على مركبات قتالية ومعدات وأجهزة، وما تم تسجيله من فيديوهات للمرتزقة يشهد على حجم المؤامرة على البلاد.

كما أظهرت مقاطع فيديو، نُشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنهم أشخاص أجانب في مناطق تشبه مناطق إقليم دارفور.

من جانبها قالت القوة المشتركة للحركات المسلحة التي تقاتل في صفوف الجيش في مدينة الفاشر إن المعركة الأخيرة كشفت مشاركة لافتة وغير مسبوقة لعناصر مرتزقة من جنسيات متعددة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع.

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