تعرف على أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب "بنو إسماعيل.. دراسة عن البدو المصريين" تأليف جورج وليام مَري وقام بترجمته عن اللغة الإنجليزية كلٍ من الدكتور عاطف معتمد والدكتور ياسر سيد معوض.

القومي للترجمة



يقدم لنا هذا الكتاب وثيقة نادرة عن عادات وتقاليد القبائل العربية في الصحاري المصرية، وذلك من خلال قائمة شاملة بأسماء القبائل وبطونها وفروعها وتنقلاتها الجغرافية؛ يقدمها بطريقة منظمة ومكثفة لا تتوفر حتى في موسوعات القبائل العربية التي ظهرت في مصر في العقود الأخيرة.

ويشير عنوان الكتاب "بنو إسماعيل" إلى أن قبائل العرب في الصحاري المصرية هم من نسل إسماعيل، الأخ غير الشقيق لإسحاق، وكلاهما من أبناء نبي الله إبراهيم، في إشارة إلى استلهام المفاهيم الدينية التي كانت تقسم البشر؛ وفقا للمرجعية التوراتية التي كانت مهيمنة على عديد من الدارسين لجغرافية سيناء وفلسطين في مطلع القرن العشرين.



يقوم الكتاب على منهج منظم؛ حيث يقدم في نصفه الأول الأفكار العامة من حيث التغير المناخي في الصحراء التي كانت في الأصل موطنًا للإنسان الأول في مصر قبل النزوح إلى وادي النيل المستقر، ثم ينتقل إلى دخول العرب مصر مع مرحلة الفتح العربي، وصولًا إلى تكوين القبيلة والنظام الديني والروحي، والأساطير والعادات والتقاليد، والعلاقة مع النبات والحيوان والصحراء؛ ثم يتناول توزيع القبائل وشجرة الأنساب في كل إقليم جغرافي على حدة. وإجمالًا فإن الكتاب يتمتع بشمولية عرض نابعة من تتبعه لأصول القبائل في الجزيرة العربية وبلاد الشام وليبيا والسودان.

