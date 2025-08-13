"انهيار"، سامو زين يطلق ثالث أغنيات ميني ألبوم باب وخبط (فيديو)

طرح المطرب ساموزين أغنيته الجديدة بعنوان "انهيار" وهى ثالث أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد “باب وخبط”، وذلك عبر موقع اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية انهيار

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتقول كلمات أغنية "انهيار": بعدك طلع انهيار.. ده كان قرار ندمان عليه.. قولتلك أنا قلبي بايع لا ده ضايع مش لاقيه.. لينا ذكرى ف كل حته وميت علامة هقولك ايه.. معقول طب تنسى حضني الي ياما ارتحت فيه.. ده أنا دقه قلبي صوتها بينطق اه.. زي الغرقان ونفسه في طوق نجاه.. وحشتيني كفايه.. مش معايا بس معايا.. حاجه مكسوره جوايا وانت مش موجود.. وحشتيني كفايه.. مش معايا بس معايا.. حاجه مكسوره جوايا وانت مش موجود.. تايه من يوم فراقي ما انت تتعوض بمين..

بسمع سيرتك بلاقي الدمع غرق العنين.. قلبي بيسأل عليك عمال يقولي هوه فين.. طمنو وحيات عنيك وبلاش تفكر تفكيرين.. ده أنا دقه قلبي صوتها بينطق اه.. زي الغرقان ونفسه في طوق نجاه

ميني ألبوم باب وخبط

ومن المعروف أن ساموزين كان قد طرح أغنيتين، من المينى ألبوم الصيفى الجديد الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.

أما الأغنية الثانية فهي بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى.

