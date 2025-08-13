رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة الأقالتة لمتابعة جودة الخدمة

أجرى اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية تفقدية لمحطة مياه الأقالتة التابعة لإدارة القرنة، والتي تعمل بطاقة تصريف قدرها 30 لتر/ ثانية.

محطة مياه الشرب في الأقصر

وتابع أعمال رفع كفاءة المحطة والتى تتم عن طريق التنفيذ الذاتى بالشركة، وأوصى بإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، لضمان سلامة العاملين بالمحطة.

جاءت الزيارة بحضور المهندس محمد محمود أبو النجا، المهندس شعبان عثمان أحمد، المهندس محمد سيد مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفي إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على المتابعة الدورية لسير العمل وضمان كفاءة تشغيل المحطات، حيث اطمأن رئيس مجلس الإدارة على انتظام العمل بالمحطة وأعمال التشغيل بها.

