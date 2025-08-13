الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

لمعرفة حالتها العقلية، إحالة متسولة خدرت فتاة بميكروباص للطب النفسي بالإسكندرية

المتهمة فتحية في
المتهمة فتحية في النيابة. فيتو

قررت  جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس متسولة وتدعى فتحية، وعرضها على الطب النفسي لمعرفة اتزانها النفسي في واقعة اتهامها بمحاولة تخدير فتاة داخل ميكروباص، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، بعد سماع الشهود.

البحث الجنائي يجري تحرياتها 

وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية  تحرياتها في اتهام فتاة لسيدة تبين أنها متسولة، قامت بتخديرها داخل سيارة ميكروباص، وتمكنت الفتاة من النزول والاستغاثة بالركاب والسائق الذين ألقوا القبض عليها، ولم تؤكد المصادر الأمنية صحه الواقعه حتى الآن. 

 

مفاجأة في الدفاع عن المتسولة والفتاة ترد 

وفي مفاجأة عبر صفحات الفيس بوك، تعرف عدد من الأشخاص على فتحيه المتسولة، مؤكدين معرفتهم بها وأنها مريضة نفسيا وغير مؤذية بالمرة وتتجول بين محطة الرمل والمنشية ومعروفة للجميع والجهات في تلك المنطقة وأنها غلبانة، مشككين في رواية الفتاة التي تدعي آية رغم التحقيقات الجارية، لترد عليهم الفتاة، بالتأكيد على صحة الواقعة ووجود الشهود وحبسها من خلال النيابة بالدخيلة، وأنها مصرة على اتهامتها رغم ذلك ولن تترك حقها بالقانون والشهود متواجدين. 

وتعود تفاصيل الواقعة،باتهام فتاة تدعى آية، لإحدى السيدات بتخدير فتاة داخل ميكروباص باستخدام منديل، ليتمكن الركاب من تسليم السيدة إلى الشرطة، ليتضح أنها متسوله وتدعي فتحيه وعليها قضايا مختلفة.

التفاصيل الكاملة لخطف فتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية

بدأت الواقعة باستقلال الفتاة لميكروباص من الهانوفيل، وكان بداخله 4 ركاب، ليقوم السائق في تحميل ركاب آخرين من منطقة البيطاش، وبمجرد صعود المتهمة جلست في المقعد الخلفي لها، ثم انتقلت فجأة إلى جوارها رغم وجود أماكن فارغة.

وأكدت الفتاة، أن السيدة وضعت منديلا يحتوي على مادة مخدرة على وجهها، مرددة "متخافيش متخافيش"، مضيفة: "قمت بإبعادها عني وقاومت، وطلبت من السائق التوقف، وكان حينها قد وصل لمنطقة الورديان عندما بدأت بالشعور بتنميل في جسدي وثقل في رأسي ولساني، فطلبت من السائق جلوسي بجواره حتى أستعيد وعيي".

وأوضحت الفتاة، أن أحد الركاب المرافقين للسائق، إضافة لاثنين آخرين، قاموا بمساعدة السائق في الإمساك بالمتهمة لحين تسلمتها الشرطة.

