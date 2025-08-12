وكيل صحة الإسكندرية يترأس لجنة تهيئة اعتماد المنشآت الطبية

ترأس الدكتورمحمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماع لجنة تهيئة اعتماد المنشآت الصحية اليوم الثلاثاء، في حضور جميع أعضاء اللجنة من الإدارات المعنية بالمديرية، وذلك لمناقشة الخطة التي أعددتها إدارة سلامة المرضي لتجهيز المنشآت الصحية بالمديرية للاعتماد من GAHAR، بالإضافة لاستعراض ما تم إنجازه فى الفترة السابقة والتحديات التي تواجه متابعة الأعمال.

يأتى ذلك فى اطار متابعة الموقف الحالي من تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقد أكد الدكتورمحمد يحيى بدران، أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة لضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة الصحية بعد منح الاعتماد المبدئي، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ لضمان تحسين الأداء بشكل مستدام.

واستمع وكيل الوزارة إلى ملاحظات الحضور بشأن التحديات التي تواجه تطبيق المعايير، ووجه بعقد اجتماع دوري لمتابعة التقدم في تنفيذ خطط الاعتماد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم محمود غانم مدير إدارة سلامة المرضى، أن محافظة الإسكندرية حققت إنجازًا غير مسبوق بكونها أول محافظة على مستوى الجمهورية في انجاز المستهدف من الاعتماد، حيث نجحت في تجهيز وحصول سبع وحدات صحية على الإعتماد طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المحددة، وهم:وحدة طب أسرة تحيا مصر،وحدة طب أسرة بهيج،وحدة طب أسرة وادي القمر، وحدة طب أسرة أبيس العاشرة،وحدة طب أسرة المفروزة، وحدة طب أسرة حجر النواتية(القلعة)،وحدة طب أسرة دنا القديمة بالإضافة إلى مستشفي صدر كوم الشقافة،كما أشارت إلى أن مستوصف صدر المعمورة يُعد أول مستوصف معتمد على مستوى الجمهورية، مما يعكس ريادة الإسكندرية في مجال تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضحت الدكتورة ريم محمود غانم أن المرحلة القادمة ستشهد اختيار عدد من الوحدات الصحية الجديدة لتجهيزها للحصول على الاعتماد



وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور محمد بدران على حرصه التام على تقديم الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات أمام فرق العمل، مؤكدًا أن الغاية ليست فقط اعتماد المنشآت الصحية ولكن ضمان الاستدامة والوصول إلى رضا متلقي الخدمة.

كما شدد على ان تحقيق النجاح يتطلب تكامل الجهود بين جميع الإدارات واستمرار برامج التدريب والتطوير بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

