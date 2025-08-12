الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية يترأس لجنة تهيئة اعتماد المنشآت الطبية

الاسكندريه
الاسكندريه

 ترأس الدكتورمحمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماع لجنة تهيئة اعتماد المنشآت الصحية اليوم الثلاثاء، في حضور جميع أعضاء اللجنة من الإدارات المعنية بالمديرية، وذلك لمناقشة الخطة التي أعددتها إدارة سلامة المرضي لتجهيز المنشآت الصحية بالمديرية للاعتماد من GAHAR، بالإضافة لاستعراض ما تم إنجازه فى الفترة السابقة والتحديات التي تواجه متابعة الأعمال.

 

ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟، داعية إسلامي يجيب (فيديو)

راغب علامة يصل "الموسيقيين" للخضوع للتحقيق في أزمة حفل الساحل الشمالي (فيديو)

 

يأتى ذلك فى اطار متابعة الموقف الحالي من تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقد أكد الدكتورمحمد يحيى بدران، أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة لضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة الصحية بعد منح الاعتماد المبدئي، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ لضمان تحسين الأداء بشكل مستدام.

 

واستمع وكيل الوزارة إلى ملاحظات الحضور بشأن التحديات التي تواجه تطبيق المعايير، ووجه بعقد اجتماع دوري لمتابعة التقدم في تنفيذ خطط الاعتماد.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم محمود غانم مدير إدارة سلامة المرضى، أن محافظة الإسكندرية حققت إنجازًا غير مسبوق بكونها أول محافظة على مستوى الجمهورية في انجاز المستهدف من الاعتماد، حيث نجحت في تجهيز وحصول سبع وحدات صحية على الإعتماد طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المحددة، وهم:وحدة طب أسرة تحيا مصر،وحدة طب أسرة بهيج،وحدة طب أسرة وادي القمر، وحدة طب أسرة أبيس العاشرة،وحدة طب أسرة المفروزة، وحدة طب أسرة حجر النواتية(القلعة)،وحدة طب أسرة دنا القديمة بالإضافة إلى مستشفي صدر كوم الشقافة،كما أشارت إلى أن مستوصف صدر المعمورة يُعد أول مستوصف معتمد على مستوى الجمهورية، مما يعكس ريادة الإسكندرية في مجال تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضحت الدكتورة ريم محمود غانم أن المرحلة القادمة ستشهد اختيار عدد من الوحدات الصحية الجديدة لتجهيزها للحصول على الاعتماد

وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور محمد بدران  على حرصه التام على تقديم الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات أمام فرق العمل، مؤكدًا أن الغاية ليست فقط اعتماد المنشآت الصحية ولكن ضمان الاستدامة والوصول إلى رضا متلقي الخدمة.

كما شدد على ان تحقيق النجاح يتطلب تكامل الجهود بين جميع الإدارات واستمرار برامج التدريب والتطوير بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الدكتورمحمد يحيى وزارة الصحة

مواد متعلقة

محمد صبحي يطمئن الجمهور: حريق مسرح قرية سمبل بلا خسائر

بينهم 14 من منتظري المساعدات، سقوط 67 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

ظهر به صلاح وميسي، السياحة تكشف حقيقة الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

تغريم الزمالك بسبب الهتافات وإيقاف الكرتي، عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

الأهلي يعلن التعاقد مع نجم فريق سلة الاتحاد السكندري

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟، داعية إسلامي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads