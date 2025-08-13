الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 اشخاص في تصادم سيارتين على محور دار السلام بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت بتلقي الاجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارا مفاده اصابة 4 أشخاص، إثر تصادم سيارتين على محور السلام بقرية العمرة التابعة لمركز ابوتشت.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

