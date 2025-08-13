تفاصيل صادمة في اتهام شابين بممارسة الفجور واستقطاب راغبي المتعة بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة للكشف عن نشاط مشبوه لشابين في مدينة الشيخ زايد حيث يقومان بممارسة الفجور بعد ارتداء ملابس حريمي واستقطاب راغبي المتعة الحرام من الشواذ لممارسة الفجور بمقابل مادي.

وكشفت التحقيقات أن الشبان في العشرينات من عمرها يتخذان الشكل والمظهر الأنثوي "شيميل" بمدينة الشيخ زايد حيث استأجرا ستوديو لممارسة نشاطهما المحرم، بإجراء التحريات المكثفة تم التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وكر المتهمين.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين استأجرا شقة صغيرة "ستوديو" لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من الرجال، وبعد القبض عليهما عثر بحوزتهما على هاتفين يحتويان على مقاطع فيديو وصور ومحادثات مع الرجال يتفقان فيها على المقابل المادي لممارسة الفجور.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين يتواصلان مع "الزبائن" عبر تطبيقات مختلفة مثال "تانجو" و"هوز هير" ويعرضان عليها صورهما يرتديان فيها ملابس نسائية فاضحة بهدف الإغراء والاتفاق على لقاءات محرمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

