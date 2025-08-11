حجز متهم بالتحرش بسيدة داخل مصعد بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بحجز سيدة اتهمت عامل نظافة بالتحرش بها داخل مصعد في مدينة الشيخ زايد، 24 ساعة على ذمة التحريات.

تعرض سيدة للتحرش داخل مصعد بالشيخ زايد

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بتعرض سيدة للتحرش في مدينة الشيخ زايد، وذكرت مقدمة البلاغ، أنها أثناء استقلالها مصعد خاص بعيادة، داخل مول تجاري، فوجئت بعامل نظافة يتحرش بها.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات.

