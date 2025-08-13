إحالة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات بعين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس إحالة عاطلين لاتهامهما بتعاطي المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة للمحاكمة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن استغاثة لوجود متعاطين للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتم ضبطهما بمنطقة عين شمس واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي .

واضافوا انهم يتوقفون امام المدارس لمعاكسة ومضايقة الفتيات حيث يقفون امام المدارس يشعلون السجائر وهي محشوة بالحشيش للتباهي مشيرين الي انهم لا يتاجرون في المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

