تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بروض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمنطقة روض الفرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بروض الفرج

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك".

وعثر بحوزتهم على (عدد من قطع النحاس الخاصة بعدادات المياه – الأداة المستخدمة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية(عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

